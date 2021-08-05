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Банк России повысил официальные курсы иностранных валют
Экономика
Банк России повысил официальные курсы иностранных валют
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 5 августа. Центральный банк Российской Федерации принял решение увеличить официальные курсы европейской и американской валют на 6 августа.

По данным Банка России, курс доллара США на пятницу прибавил 0,3823 рубля. Стоимость американской нацвалюты добралась до отметки в 73,1680 рубля.

Курс евро также был увеличен регулятором. Европейская валюта подорожала на 0,2417 рубля, до 86,6529 рубля.

Ранее аналитики определили стоимость доллара США, которая будет актуальна к началу осени. На укрепление российской валюты повлияет рост ключевой ставки, пишет Федеральное агентство новостей. Август американская валюта проведет в коридоре 7174 рублей, уверены эксперты.

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