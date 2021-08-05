Мексика требует 10 млрд долларов у производителей оружия из США

Мехико, 5 августа. Правительство Мексики подало в суд на крупнейших производителей стрелкового оружия США за поставки вооружений мексиканским наркокартелям.

Объявляя о подаче искового заявления, которое было направлено в суд штата Массачусетс, министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард обвинил американских оружейников в халатности, неспособности контролировать своих дистрибьюторов и использовании мексиканского черного рынка оружия в качестве основы своей экономической стабильности.

«Мы собираемся судиться со всей серьезностью, и мы собираемся выиграть в суде; мы собираемся сократить незаконные поставки оружия в Мексику, который не может оставаться безнаказанным и принять меры в отношении тех, кто производит, продвигает и поощряет этот оборот из Соединенных Штатов», — заявил Эбрард.

Претензии коснулись шести крупнейших американских производителей оружия, в том числе: Smith&Wesson, Barrett Firearms, Colt's Manufacturing Company, Glock Inc. и Ruger.

«Компании должны немедленно прекратить небрежную практику, которая наносит ущерб Мексике и приводит к смерти людей в Мексике», — говорит премьер.

В иске утверждается, что оружейные компании открыто потворствовали мексиканским бандам, ссылаясь на специальное издание пистолета Кольт 38 калибра, на котором выгравировано изображение мексиканского революционера Эмилиано Сапаты.

Мексиканское правительство требует от американских компаний возмещения причиненного ущерба, который, по мнению истцов, составляет 10 млрд долларов.

В своем иске мексиканская сторона основывается на юридическом прецеденте о выплате компанией Ремингтон 33 млн. долларов родственникам погибших в ходе шутинга в школе Сэнди Хук в Коннектикуте, который произошел в 2012 году. Тогда родственники 26 жертв обвинили компанию в проведении безответственной рыночной политики, которая стала причиной трагедии.

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Согласно отчету мексиканских властей, за последние 10 лет в страну было незаконно ввезено более 2,5 миллионов единиц огнестрельного оружия, включая армейские образцы, — такие, как пулеметы или крупнокалиберные снайперские винтовки Barret. Основная часть контрабанды приходит на территорию Мексики из США.

«Американское оружие имеет важное значение для мексиканских наркокартелей. Успешный судебный процесс и прекращение поставок американского оружия нанесли бы глубокий удар, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе», — говорит старший аналитик Международной кризисной группы по Мексике Фалько Эрнст.

В последние 15 лет Мексика переживает эпидемию насилия, которая связана с боевыми действиями, которые ведут между собой местные наркокартели. В результате этого с 2006 года в стране погибло более 300 тысяч человек. Для борьбы с наркокартелями правительство было вынуждено развернуть армейские подразделения.