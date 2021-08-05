Связь стихийных бедствий с изменением климата обсудят в медиацентре «Патриот»

Европа страдает от наводнений. Иран — от жесткой засухи. Горят леса Турции и России. Смерчи проходятся по Тверской области и Татарстану. Человек сталкивается со стихией, которую не в силах усмирить.

— Связаны ли эти бедствия с изменениями климата или это нормальные явления для нашей планеты?

— Как меняется экологическая ответственность человека в нашей стране? В опасности ли природа России?

— Нужно ли вводить плату за посещение лесов, заповедников, геологических памятников? Поможет ли такая мера лучше сохранить природное богатство?

— Как воспитывают экологическое мышление в школах? Возможно ли свести к нулю человеческий фактор в появлении лесных пожаров?



На эти и другие вопросы ответят участники пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Эфир состоится в четверг, 5 августа, в 16:00

pixabay.com /

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задать свои вопросы. Их также можно озвучить удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, они обязательно прозвучат в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru.

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894.

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