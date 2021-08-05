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Кетодиета оказалась опасной для здоровья

  /   Обновлено: 05 августа 2021 12:56
Общество
Кетодиета оказалась опасной для здоровья
 /  Группа «ВКонтакте» - «Курская область»

Москва, 5 августа. Диеты с очень низким содержанием углеводов, называемые кетогенными, вредны для здоровья. Об этом предупредили врачи после ряда исследований.

Смысл кетодиеты заключается в том, чтобы спровоцировать повышенное производство ацетона в организме путем строгого ограничения углеводов. В таком случае выработка энергии происходит при сжигании жиров. Исключая из рациона фрукты, молоко, хлеб, каши, картофель и сладости, человек начинает питаться преимущественно жирной пищей и мясом. Масса тела при этом быстро снижается.

«Употребление красного мяса, обработанного мяса и насыщенных жиров при одновременном ограничении богатых углеводами овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых — это рецепт плохого здоровья», — предупредил диетолог Ли Кросби.

Долгосрочные последствия кетодиеты связаны с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака, считают ученые. Потеря веса приводит к снижению уровня холестерина в крови, однако при питании с ограничением углеводов это правило не действует.

При этом кетодиета обладает рядом преимуществ. Исследователи выяснили, что такой режим питания способствует более быстрому излечению от рака головного мозга.

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