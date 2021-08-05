Новый автовокзал вместимостью 100 мест возводят в Марий Эл

Йошкар-Ола, 5 августа. Строительство нового автовокзала продолжается в столице Марий Эл. Он расположится в микрорайоне Театральный на Ленинском проспекте.

Площадь автовокзала составит более 850 квадратных метров. На ней разместится вся необходимая инфраструктура. Вместимость зала ожидания составит 100 мест. Его совместят с кассовой зоной. Через панорамные окна будут хорошо просматриваться перроны. Благодаря этому пассажирам не придется ждать свой рейс на улице.

К тому же на автовокзале планируется разместить камеры хранения и зону ритейла. Там арендаторы смогут открыть точки питания и продажи сувенирной продукции, а также прессы, отмечает интернет-издание «Медиапоток». Для пассажиров с детьми появится комната матери и ребенка. Предполагается, что проходимость автовокзала составит около двух тысяч пассажиров в сутки.

Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев проверил качество дорог в регионе. Он осмотрел участок по ул. Советская возле железнодорожного вокзала. Глава республики также выяснил, как идет ремонт мостового полотна через реку Шоя по Санчурскому тракту.