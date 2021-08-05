Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 13:25
13:24
Шоу-бизнес
Ксения Бородина исключила вероятность возобновления отношений c Омаровым
13:23
Общество
В Ленобласти спасатели пришли на помощь заблудившейся в лесу школьнице
13:20
Происшествия
Лесные пожары подошли вплотную к историческим объектам Греции
13:17
Общество
Владельцам квартир в России назвали простой способ избежать внезапной проверки жилья
13:17
Происшествия
Заслуженный артист России Рыжиков пострадал от нападения неизвестных в Москве
13:16
Экономика
Россияне получили доступ к подбору автомобиля со всего рынка
13:16
Происшествия
Хакасский рецидивист зарезал семью возлюбленной из мести
13:16
Происшествия
Силовики Ростова-на-Дону подозреваются в закупке сертификатов о вакцинации
13:15
Общество
Связь стихийных бедствий с изменением климата обсудят в медиацентре «Патриот»
13:14
Экономика
Россия может нарастить экспорт чая почти на 50%
Все новости

Новый автовокзал вместимостью 100 мест возводят в Марий Эл

  /   Обновлено: 05 августа 2021 12:35
Общество
Новый автовокзал вместимостью 100 мест возводят в Марий Эл
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Йошкар-Ола, 5 августа. Строительство нового автовокзала продолжается в столице Марий Эл. Он расположится в микрорайоне Театральный на Ленинском проспекте.

Площадь автовокзала составит более 850 квадратных метров. На ней разместится вся необходимая инфраструктура. Вместимость зала ожидания составит 100 мест. Его совместят с кассовой зоной. Через панорамные окна будут хорошо просматриваться перроны. Благодаря этому пассажирам не придется ждать свой рейс на улице.

К тому же на автовокзале планируется разместить камеры хранения и зону ритейла. Там арендаторы смогут открыть точки питания и продажи сувенирной продукции, а также прессы, отмечает интернет-издание «Медиапоток». Для пассажиров с детьми появится комната матери и ребенка. Предполагается, что проходимость автовокзала составит около двух тысяч пассажиров в сутки.

Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев проверил качество дорог в регионе. Он осмотрел участок по ул. Советская возле железнодорожного вокзала. Глава республики также выяснил, как идет ремонт мостового полотна через реку Шоя по Санчурскому тракту.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Новый автовокзал вместимостью 100 мест возводят в Марий Эл
марий эл автовокзал йошкар-ола
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru