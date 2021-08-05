Саудовская Аравия оказалась в центре нового скандала из-за нарушений прав человека

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон «внимательно» следит за нарушениями прав в Саудовской Аравии.

Она высказалась об этом, напомнив об одном из последних резонансных дел, связанных с королевством — аресте сотрудника гуманитарной организации Абдулрахмана аль-Садхана, попавшего в тюрьму за сатиричные высказывания в социальных сетях.

«Приговор, вынесенный в апреле сотруднику гуманитарной организации Абдулрахману аль-Садхану, был вопиющей несправедливостью, продолжающей наступление Саудовской Аравии на свободу слова. Конгресс будет внимательно следить за завтрашним слушанием апелляции Абдулрахмана, а также за всеми нарушениями прав человека со стороны режима», — написала чиновница в преддверии слушания по апелляции, поданной мужчиной.

The sentencing of humanitarian aid worker Abdulrahman al-Sadhan in April was a grave injustice, continuing Saudi Arabia’s assault on freedom of expression. Congress will closely monitor Abdulrahman’s appeal hearing tomorrow, as well as all human rights abuses by the regime. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 3, 2021

Как саудовские власти оказались в центре нового скандала и что об их политике думают в мире — читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Частный случай

37-летний сотрудник Красного Полумесяца был задержан в апреле 2021 года. Власти ставят мужчине в вину анонимное использование популярного юмористического аккаунта в социальной сети Twitter, на котором он высмеивал саудовское правительство. За это Абдулрахман аль-Садхан был осужден Специализированным уголовным судом в Эр-Рияде на 20 лет тюремного заключения, а в дополнение к этому — получил 20-летний запрет на выезд из страны.

Есть данные, что арест мужчины удалось произвести благодаря внедренным в офис компании Twitter агентам Эр-Рияда, устроившимся работать в компанию еще в 2014–2015 годах. Впервые об этом сообщало агентство Bloomberg еще в 2020 году.

Abdul Rahman Al-Sadhan's appeal hearing will be held tomorrow, Wednesday. We demand unconditional release for Sadhan.#FreeSadhan @AreejASadhan pic.twitter.com/v9vGn8BeXm — Grant Liberty (@GrantLiberty_en) August 3, 2021

В минувшую среду, 4 августа, суд перенес дальнейшее разбирательство по апелляции на 13 сентября.

Члены семьи Аль-Садхана отметили, что на прошедших слушаниях в суде он выглядел «измученным» и выразили обеспокоенность его самочувствием. Сами они, впрочем, проживают в американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния), который Нэнси Пелоси представляет в Палате представителей США. Вероятно, именно этим фактом и обусловлено ее внимание к данной проблеме.

Расширение контекста

Общественные организации в ответ на судебный процесс заявили, что Эр-Рияд нарушил право мужчины на свободу мирного выражения своего мнения. При этом высказывается предположение, что разбирательство было омрачено нарушениями, вплоть до пыток, которыми сотрудники уголовной системы государства вынудили Аль-Садхана оговорить себя.

Независимая правозащитная группа The Freedom Initiative, специализирующаяся на политических заключенных на Ближнем Востоке и в Северной Африке, повторила свой призыв к «безусловному освобождению Аль-Садхана и воссоединению его с семьей» в среду.

The Freedom Initiative reiterated its call for Abdulrahman al-Sadhan's "unconditional release and for him to be reunited with his family"https://t.co/KOS9gVnARb — Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 5, 2021

Однако этот случай — не единственный в своем роде. Саудовские власти стабильно обвиняются в репрессиях и нарушении прав человека на территории королевства. Претензии к Эр-Рияду касаются как «традиционных» для ближневосточной монархии притеснений женщин и насилия над ними, так и преследования журналистов и оппозиционных общественных деятелей, в том числе правозащитников, критикующих методы государственного руководства.

Who is a terrorist for Saudi authorities?



a) A critical journalist

b) Someone who documents human rights violations

c) Someone who tweets their views on public issues



Answer: all of the above. pic.twitter.com/zS6g7qdbIR — Amnesty International (@amnesty) August 3, 2021

Иллюзорное реформаторство

В минувший вторник правозащитная организация Amnesty International обвинила Саудовскую Аравию в том, что после окончания председательства страны в G20 она активизировала преследования диссидентов на территории королевства.

Главенство государства на заседаниях «Большой двадцатки» сопровождалось перерывом в репрессивной политике, необходимым для сохранения хорошей репутации королевства.

«Краткая передышка в репрессиях, совпавшая с проведением Саудовской Аравией саммита G20 в ноябре прошлого года, указывает на то, что любая иллюзия реформ была просто пиар-ходом», — сказала Линн Маалуф, заместитель руководителя отдела Amnesty International, занимающегося Ближним Востоком и Северной Африкой.

После того как королевство в конце 2020 года передало председательство в клубе развитых стран Италии, Эр-Рияд вернулся к прежней политике. В прошлом декабре правозащитники зафиксировали факт казни по меньшей мере девяти человек.

В организации отметили, что еще во время досудебного содержания под стражей людей подвергают пыткам ради получения признания, а сторона обвинения при этом не проводит систематических расследований.

After easing off (relatively) during its G20 presidency, it was business as usual in Saudi Arabia after this ended - more prosecutions, more 'confessions' extracted using torture, more sentences after unfair trials, more executions



-Important new reporthttps://t.co/ffKbk1wPpI — News From Amnesty (@NewsFromAmnesty) August 3, 2021

Несмотря на заявления властей о том, что в Саудовской Аравии теперь отменены смертные приговоры за преступления, совершенные детьми, на деле эти реформы не действуют. Только в июне в королевстве состоялась казнь мужчины, задержанного за правонарушение, совершенное им в возрасте младше 18 лет.

На фоне этих событий правозащитные группы призвали Организацию Объединенных Наций разработать механизм мониторинга, необходимый для надзора за соблюдением прав человека в королевстве.

Согласно данным, опубликованным The Human Rights Measurement Initiative (HRMI), Саудовская Аравия является одним из самых жестоких нарушителей прав человека в мире.

????????SAUDI ARABIA | "Saudi Arabia is one the most disempowering and unsafe countries from state abuse, according to new data published by a human rights metrics organisation."



Read more coverage on HRMI's new scores for Saudi Arabia here:https://t.co/GekFnXPnZl#MENA pic.twitter.com/308RAPttg1 — Human Rights Measurement Initiative (@rightsmetrics) July 28, 2021

Проблемы Эр-Рияда в этой области неоднократно привлекали внимание мировой общественности. И если руководство королевства как-то оправдывает себя проведением реформ трудового законодательства, защищающих мигрантов от эксплуатации, или же позволяет женщинам водить автомобиль и работать, то откровенно репрессивная политика в ряде других вопросов обесценивает эти усилия.

Одним из наиболее скандальных инцидентов такого рода является убийство журналиста Джамаля Хашогги, который был ликвидирован саудовскими спецслужбами на территории другого государства. В причастности к данному преступлению подозревают в том числе и наследного принца Мухаммада бин Салмана.

Федеральное агентство новостей /

И ненавижу, и люблю

Последний упомянутый случай весьма примечателен для демонстрации взгляда США на нарушения прав человека со стороны союзного государства Персидского залива.

При администрации Джо Байдена был опубликован отчет ЦРУ, в котором кронпринц королевства Мухаммад бин Салман прямо указан как вероятный заказчик убийства оппозиционного публициста, нашедшего на какое-то время убежище на территории США.

Федеральное агентство новостей /

Наряду с этим Белый дом официально выступил с заявлением, что не будет поддерживать официальных контактов с наследным принцем, ограничиваясь коммуникацией лично с королем Салманом бин Абдул Азизом и другими правящими деятелями монархии Персидского залива.

Однако никаких штрафных санкций в отношении наследного принца принято не было. При этом не так давно в США ездил замминистра обороны Саудовской Аравии и еще один сын короля Халид бин Салман, который, по некоторым данным, сам заманил Хашогги в то место, где журналиста убили. Он был хорошо принят в Вашингтоне, что вызвало массу вопросов даже у американских журналистов.

Двойные стандарты США позволяют Белому дому закрывать глаза на статистику нарушений Эр-Рияда. Они, разумеется, могут вызывать публичную «обеспокоенность» ситуацией, однако дальше этого не идет. Политическое давление на союзника не соответствует интересам администрации Джо Байдена, настроенного на сохранение всестороннего партнерства с давним союзником.