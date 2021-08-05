Ксения Бородина рассказала, как восприняла развод родителей ее 5-летняя дочь Теона

Москва, 5 августа. Бессменная ведущая «Дома-2» Ксения Бородина сильно переживает за свою дочь Теону. Девочка не понимает, почему папа больше не живет вместе с ними, лишь изредка приезжая на выходных.

В конце июня Бородина подала на развод со вторым супругом, бизнесменом Курбанов Омаровым. Многие не были уверены в серьезных намерениях телеведущей, ведь несколько лет назад она уже «расставалась» с мужем. Однако на этот раз звезда не захотела прощать предательства. Первое заседание по бракоразводному процессу уже состоялось, следующее назначено на конец августа.

Адвокат Омарова заявил, что бизнесмен не имеет имущественных претензий к жене. В первую очередь, по словам юриста, мужчину волнует судьба дочери Теоны. Похоже, супруги еще не договорились, как будет проходить совместное воспитание ребенка после официального развода. Недавно телеведущая на своей странице в Instagram рассказала, что 5-летняя Теона тяжело переносит разрыв родителей, сообщает Teleprogramma.pro. Девочка постоянно спрашивает, почему папа больше не живет вместе с ними.

«Я много разговоров с дочкой провела. Много тепла и ласки дала. Она очень умная и чуткая девочка, но, конечно, переживает», — отметила звезда «Дома-2».

Сама Ксения Бородина воспринимает развод с Омаровым, как обретение долгожданной свободы. По признанию телеведущей, последние годы она жила только семьей и мужем, отодвигая свои интересы и желания на второй план. Звезда отметила, что сейчас у нее совсем нет мыслей о построении новых отношений и рождении детей.