Госдепартамент США огласил список самых дорогих подарков экс-президенту Трампу

Вашингтон, 5 августа. Иностранные лидеры в ходе переговоров дарили бывшему президенту США Дональду Трампу и экс-госсекретарю Майклу Помпео виски, картины, скульптуры и ковры.

Информацию предоставил Госдепартамент Соединенных Штатов. По данным ведомства, некоторые подарки для Трампа и Помпео превышают лимит по стоимости, разрешенный для представителей власти высокого ранга. Американская сторона принимала презенты, поскольку отказ «поставил бы в неловкое положение дарителя и правительство США». Основная часть предметов передана в Национальный архив и Управление по общим вопросам администрации.

Среди дорогостоящих подарков указано ружье времен Османской империи за 8,5 тысячи долларов. Трамп получил его в 2019 году от бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова.

Ранее Трамп обвинил СМИ в утаивании реальных фактов о выборах президента США. По его словам, пресса не позволила гражданам узнать, что произошло на самом деле.