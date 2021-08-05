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Памфилова рассказала, сколько будет длиться видеонаблюдение на парламентских выборах
Политика
Памфилова рассказала, сколько будет длиться видеонаблюдение на парламентских выборах
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 5 августа. Видеонаблюдение на предстоящих парламентских выборах будет длиться не менее 72 часов, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Член Совета Федерации Андрей Климов ранее сообщил, что западные игроки намеревались использовать искусственный интеллект, чтобы сфабриковать несуществующие нарушения на российских выборах. Поэтому в стране было принято решение предоставлять доступ к видеоматериалам исключительно участникам избирательной кампании, добавил сенатор.

Как стало известно ранее, Памфилова с сожалением отнеслась к решению ОБСЕ не присылать наблюдателей на выборы в Госдуму. По ее словам, места мониторинговой миссии достанутся другим международным наблюдателям.

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цик памфилова видеонаблюдение
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