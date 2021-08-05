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Данченко разрыдалась после предварительного прогона программы Колесниченко и Ромашиной

  /   Обновлено: 05 августа 2021 12:31
Спорт
Данченко разрыдалась после предварительного прогона программы Колесниченко и Ромашиной
ТАСС  /  Антон Новодережкин

Токио, 5 августа. Тренер российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко Татьяна Данченко вспомнила об одном из самых нервных моментов Олимпиады в Токио.

Во время прогона программы спортсменок на предварительных соревнованиях подопечным Данченко включили чужую музыку. Наставница призналась, что даже выругалась вслух, а в голове у нее в тот момент были только непечатные мысли. При этом синхронистки сидели на бортике в стартовой позе и ждали отмашки судьи, полностью следуя правилам.

Когда прогон завершился, тренер не смогла справиться с эмоциями от навалившихся трудностей. Данченко пояснила, что у нее внутри сидел «громадный клубок», который вылился через слезы.

«Я обняла дочь, которая стояла рядом, и разрыдалась, как плачет маленький ребенок от сильной обиды», — поделилась наставница Ромашиной и Колесниченко в интервью RT.

Олимпиада стала для всех участников огромным стрессом, поскольку ее перенесли на год, но угроза отмены соревнований все равно сохранялась. Дополнительный повод для переживаний — тесты на коронавирус, которые необходимо сдавать ежедневно. Участника могут снять с соревнований из-за положительного результата, и это заставляет спортсменов и наставников нервничать.

Напомним, Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотую медаль в дуэте на Олимпиаде в Токио. После победы Колесниченко, ставшая двукратной олимпийской чемпионкой, поделилась эмоциями в комментарии ФАН.

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олимпиада ромашина колесниченко синхронное плавание данченко
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