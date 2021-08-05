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Волонтер в Бурятии спас застрявшего на дереве кота

  /   Обновлено: 05 августа 2021 12:30
Общество
Волонтер в Бурятии спас застрявшего на дереве кота
pexels.com  /  tripleMdesignz

Улан-Удэ, 5 августа. Домашний кот едва не погиб, просидев на дереве почти три дня в Курумканском районе. Житель Бурятии снял его и передал хозяину.

Домашний кот забрался высоко на дерево и не смог слезть самостоятельно. Четвероногий просидел там два дня и рисковал погибнуть от обезвоживания.

Хозяин питомца позвонил в единую диспетчерскую службу района, но там ответили, что не могут помочь в решении этого вопроса. Спасителем оказался местный житель. Он снял кота с дерева на третий день и сразу передал хозяину. Пользователи в Сети, которые переживали на судьбу животного, отметили, что «благодаря таким людям мир становится добрее».

Ранее сотрудники аэропорта Екатеринбурга спасли брошенного пассажиркой кота. Жестокая хозяйка бросила животное из жадности: она не готова была приобрести отдельный билет для питомца.

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