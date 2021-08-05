Памфилова скептически отнеслась к предложению о переносе выборов в Госдуму

Москва, 5 августа. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала спорными предложения Партии роста о переносе сентябрьских выборов в Госдуму.

Ранее заместитель председателя Партии роста Сергей Демин направил в Центральную избирательную комиссию просьбу перенести выборы в Госдуму с сентября на декабрь в связи санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Член Совета Федерации Андрей Клишас ранее объяснил, почему перенос выборов невозможен. По его словам, дата проведения выборов в Госдуму регулируется федеральным законом и не может быть изменена по запросу.