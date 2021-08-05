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Памфилова скептически отнеслась к предложению о переносе выборов в Госдуму

  /   Обновлено: 05 августа 2021 12:35
Политика
Памфилова скептически отнеслась к предложению о переносе выборов в Госдуму
cikrf.ru  /  Пресс-служба ЦИК России

Москва, 5 августа. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала спорными предложения Партии роста о переносе сентябрьских выборов в Госдуму.

Ранее заместитель председателя Партии роста Сергей Демин направил в Центральную избирательную комиссию просьбу перенести выборы в Госдуму с сентября на декабрь в связи санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Член Совета Федерации Андрей Клишас ранее объяснил, почему перенос выборов невозможен. По его словам, дата проведения выборов в Госдуму регулируется федеральным законом и не может быть изменена по запросу.

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выборы россия цик памфилова
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