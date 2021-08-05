Развитие промышленных технологий поддержат в Правительстве России

Москва, 5 августа. Кабмин РФ направит 10 млрд рублей в капитал Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий, следует из распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Фонд будет работать на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП).

Средства будут выделены из резервного фонда правительства. Контроль за использованием денег поручен Минфину. Отчет нужно представить до 1 мая следующего года.

По словам Мишустина, инвестиция в 10 млрд рублей позволит сформировать ресурс, необходимый для проработки и запуска технологических новшеств. Также будут созданы благоприятные условия для концентрации инвестиционных ресурсов.

Премьер-министр ранее сообщил, что кабмин направит 8 млрд рублей на помощь малому и среднему бизнесу.