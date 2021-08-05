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Силовики Ростова-на-Дону подозреваются в закупке сертификатов о вакцинации
Происшествия
Силовики Ростова-на-Дону подозреваются в закупке сертификатов о вакцинации
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Ростовская область, 5 августа. Служба собственной безопасности МВД России по Ростовской области заподозрила сотрудников полиции в покупке документов о вакцинации от COVID-19. Как стало известно ФАН, борцы с коррупцией разослали по этому поводу письмо в территориальные отделы внутренних дел.

Согласно сведениям от оперативного источника ФАН, в УСБ по Ростовской области стала поступать информация о том, что полицейские массово покупают сертификаты о прививке.

«В связи с возникшей необходимостью требую предоставить в ОРЧ СБ ГУ МВД России по Ростовской области сведения о сотрудниках, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, с указанием проводившего ее медицинского учреждения и приложением подтверждающих документов», — потребовал от подчиненных генерал-лейтенант полиции О. Агарков.

ФАН попросил прокомментировать письмо руководителя Московского профсоюза полиции Михаила Пашкина.

«Есть два варианта, почему УСБ требует эти документы. Первый — это нужно чтобы проверить, нет ли левых свидетельств о вакцинации. Второй необходим, скорее всего, чтобы запугивать невакцинировавшихся сотрудников тем, что если они этого не сделают, то их будут персонально проверять в собственной безопасности, — пояснил Пашкин. — Я уверен, что наверняка существует план по вакцинации, который нужно выполнить. Вот и стараются».

Редакция ФАН обратилась по телефону к руководителю отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Ростовской области Константину Розину по факту данного письма, но он отказался отвечать на вопросы корреспондента. Свое молчание Розин объяснил отсутствием официального запроса.

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