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Военный эксперт Хатылев объяснил, почему США беспомощны перед российским «Сарматом»
Армия
Военный эксперт Хатылев объяснил, почему США беспомощны перед российским «Сарматом»
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 августа. Российская межконтинентальная ракета «Сармат» тревожит США, так как ее принятие на вооружение помешает планам Пентагона. Об этом заявил военный эксперт Сергей Хатылев.

По его словам, беспокойство американских военных является вполне обоснованным, так как в ближайшие годы «Сарматы» заменят все ракеты советского производства в российских войсках. При этом ракеты будут оснащаться абсолютно новой системой управления, передает «ПолитЭксперт».

Хатылев отметил, что американские политики не хотят тратить средства на создание нового оружия, поэтому Вооруженные силы США заметно отстают от России в сфере межконтинентальных баллистических ракет.

«Запад все время боится. Мы же на гонку вооружений их вызываем. Мы создали новое оружие, им надо отвечать чем-то. Тратить деньги в нынешнее время хочется на какую-нибудь глобалистскую политику, бизнес какой-то сделать, деньги поиметь, а тут надо тратиться на ракеты, а желания тратиться на это нет», — пояснил он.

Эксперт отметил, что ракеты «Сармат» предназначены для нанесения глобального удара. При этом ракета способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Сарматы» и гиперзвуковые ракеты «Циркон», а также зенитные ракетные комплексы С-500 «Прометей» в скором времени встанут на боевое дежурство. При этом глава государства подчеркнул, что новые образцы российского вооружения представляют собой настоящий сплав передовых технологий и инноваций, передает «Утро.ру».

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россия сша ракета сармат
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