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Кабмин выделит 8 млрд рублей на гранты малому и среднему бизнесу

  /   Обновлено: 05 августа 2021 12:20
Экономика
Кабмин выделит 8 млрд рублей на гранты малому и среднему бизнесу
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 августа. Правительство Российской Федерации приняло решение выделить восемь миллиардов рублей на безвозмездные гранты для малого и среднего предпринимательства.

Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте кабмина. Соответствующее распоряжение было подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Выплаты смогут получить предприниматели и НКО, которым пришлось приостановить работу из-за новых ограничительных мер в регионах», — говорится в публикации.

Также сообщается, что размер компенсации за каждые две недели простоя приравняют к половине МРОТ в расчете на одного сотрудника. В случае возможного продления ограничений гранты смогут быть увеличены до одного МРОТ. Инициатива направлена на поддержку бизнеса и НКО на фоне COVID-19.

Кабмин также собирается выяснить финансовое положение российских металлургов. Ранее компании заявляли о возможности остановки предприятий из-за введения пошлин.

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кабмин бизнес гранты
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