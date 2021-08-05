Министр иностранных дел Ливии принудительно отправила в отставку посла в США

Триполи, 5 августа. Министр иностранных дел переходного Правительства национального единства Наджла аль-Мангуш уполномочила Халеда ас-Садика вступить в должность посла Ливии в США, принудительно заняв место Вафы Бугайгис, которая отказалась добровольно уйти со своего поста. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Глава МИД рассказала, что в конце июля направила письмо в посольство с инструкциями по смене руководства дипломатической миссии в Вашингтоне. Ее поручения проигнорировали.

«На основании вышеизложенного издан Указ № 211 от 2021 года, согласно которому Вафа Бугайгис отправлена в законную отставку. Поскольку теперь она не относится к числу официальных лиц дипмиссии, ее нахождение на территории посольства является незаконным», — уточнила министр.

Наджла аль-Мангуш добавила, что теперь послом Ливии в США назначается Халед ас-Садик. Ранее он выполнял работу финансового инспектора диппредставительства в Вашингтоне.

«Я настоящим уполномочила Халеда ас-Садика оперативно получить от соответствующих властей обязанности посла, выполнить обязательства по репатриации Бугайгис и уведомить нас об этом», — заключила глава МИД.

Министр иностранных дел Ливии еще в начале июля заявила о своих планах устранить «бардак», происходящий в диппредставительствах страны за рубежом. После формирования переходного ПНЕ премьер Абд аль-Хамид Дабиба поручил направить новые дипломатические миссии, которые должны сменить команды бывшего триполитанского Правительства национального согласия. Ряд политиков отказались добровольно уходить в отставку.