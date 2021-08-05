Восстание машин: сможет ли искусственный интеллект заменить живого солдата

В последнее время много говорят и пишут про искусственный интеллект (ИИ), поскольку автоматизация давно уже стала частью производственных и управленческих процессов, а компьютеры научились распознавать речь и лица, управлять автомобилями и анализировать гигантские массивы данных. Кажется, что искусственный интеллект уже давно создан и есть повсюду. Однако это не так. Инженеры до сих пор пытаются научить железо выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека. Искусственный интеллект только учится самостоятельно принимать решения, взяв за основу собранную информацию.

Да, ИИ пока нет, его только предстоит создать, но областей применения у него действительно очень много — в том числе оборонная сфера. В настоящее время Россия, Соединенные Штаты, Китай, Великобритания, Израиль и ряд других стран реализуют национальные военные программы, позволяющие систематизировать и автоматизировать системы управления войсками и оружием, а также другие образцы военной техники. Сегодня, например, системы управления собирают сведения, которые представляются в разнообразной форме: фото-, видео- и радиолокационные изображения, аудио- и текстовые сообщения на разных языках, полученные из киберпространства. Известно, что Пентагон на подобные разработки тратит ежегодно десятки миллиардов долларов.

Однако, по мнению специалистов, эти системы с трудом можно назвать искусственным интеллектом, потому что они не являются самообучаемыми, а строго следуют алгоритмам, «зашитым» разработчиками. Несмотря на это, ученые с каждым днем приближают момент создания настоящего ИИ. Возможно, он сможет заменить солдата на поле боя. И кто знает, может, тогда история голливудской картины «Терминатор» про восстание машин заиграет новыми красками.

Федеральное агентство новостей /

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, сможет ли искусственный интеллект заменить живого солдата на поле боя. По его словам, никакого восстания машин не будет, поскольку ИИ будет играть вспомогательную роль.

«На мой взгляд, искусственный интеллект, я в этом уверен, будет лишь помогать солдату. ИИ никогда не заменит человеческий мозг. В науке есть такой термин — лицо, принимающее решение. Искусственный интеллект никогда не сможет принимать самостоятельные решения, особенно в экстремальных условиях. Он может только посоветовать человеку, как правильно поступить в той или иной ситуации, но не сможет командовать армией на поле боя. Искусственному интеллекту не под силу выполнять творческие функции, которые свойственны человеку. Ему также не присущи такие понятия, как боевое товарищество, ненависть к врагу, любовь к Родине, готовность жертвовать собой во имя родных и близких», — сказал собеседник ФАН.

Александр Перенджиев уверен, что искусственный интеллект не получится очеловечить.

«Хочу сказать, что в фильме «Терминатор» искусственный интеллект хотел захватить власть и установить в США диктатуру. Но, как мы уже знаем, эти чувства свойственны только человеку — не машине. Я сомневаюсь, что когда-то получится очеловечить ИИ. Хочу привести пример: многие пользуются навигатором. Да, он помогает в обычной, спокойной обстановке в большинстве случаев и показывает правильный маршрут. Но в более сложных ситуациях, когда необходимо принять правильное решение, он начинает «тупить». Поэтому нельзя полностью полагаться на искусственный интеллект в бою», — резюмировал Александр Перенджиев.

Ранее специалисты «Лаборатории Касперского» разработали нейросеть, которую можно использовать для поиска людей с высоты. Она позволит определить масштаб наводнений, лесных пожаров, ураганов и разобрать данные для геодезических или кадастровых служб.