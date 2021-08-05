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Чиновника из Бенгази похитили в Триполи
Ливия
Чиновника из Бенгази похитили в Триполи
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 5 августа. Глава канцелярии первого заместителя премьер-министра переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Реда Фарадж аль-Фурайтис похищен неизвестными боевиками в центре столицы.

Источники в ПНЕ на условиях анонимности подтвердили изданию Al Arab, что связь с чиновником потеряна вечером в понедельник, 2 августа. Это случилось после того, как Аль-Фурайтис покинул штаб-квартиру вице-премьера.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что госслужащий пропал на пути в отель Mahari, где он остановился. Из здания ведомства чиновник возвращался в сопровождении коллеги Мухаммада аль-Магриби.

«Аль-Фурайтис прибыл в Триполи в субботу, 31 июля, из Бенгази в сопровождении заместителя премьер-министра Хусейна Атыйи аль-Катрани», — добавил источник.

Национальный комитет по правам человека в Ливии выразил обеспокоенность по поводу похищения чиновника вооруженной группировкой в районе Аз-Захра в Триполи. Он призвал правительство срочно вмешаться, чтобы освободить жертву.

В организации осуждают это серьезное нарушение. Правозащитники возложили на преступников ответственность за безопасность и жизнь Аль-Фурайтиса, а на Министерство внутренних дел за неспособность обеспечить защиту граждан.

Наблюдатели считают, что боевики относятся к террористической организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ). По их мнению, похищением бенгазийского чиновника они пытаются подорвать диалог между востоком и западом страны. Действия направлены на то, чтобы помешать национальному примирению и избирательному процессу.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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