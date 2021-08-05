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Поляки сравнили российский военный флот с польским
Армия
Поляки сравнили российский военный флот с польским
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Варшава, 5 августа. Москва имеет мощный военный флот, которого попросту нет у Варшавы, заявили пользователи польского сегмента Сети.

Российское оборонное ведомство показало спуск на воду большого гидрографического катера «Григорий Шадрин» в Мурманске, который состоялся 30 июля. Журналисты польского издания Defence24 посвятили этому событию материал, заявив о «проблемах» в сфере создания больших военных кораблей, которые якобы испытывает Россия. Однако жителям Польши не пришлась по душе позиция авторов публикации, ввиду чего они раскритиковали статью, передает iReactor.

Пользователи польского сегмента Сети сравнили российский военный флот со своим, напомнив журналистам, что российский ВМФ, возможно, и испытывает какие-то трудности, но он есть у Москвы, в отличие от Варшавы, у которой флота практически нет.

«У России хотя бы есть флот, а в польском флоте не осталось ничего, кроме буксиров», — отметил один из читателей Defence24.

Польская кораблестроительная промышленность уже давно пришла в упадок, ввиду чего правительству страны приходится закупать морскую технику у своих союзников, подчеркнули комментаторы. Военно-морской флот России же успешно проводит модернизацию уже имеющихся кораблей и продолжает создавать новую морскую технику собственного производства, добавили они.

Ранее в пресс-службе Южного военного округа сообщили о планах командования российского флота продемонстрировать в ходе предстоящего форума «Армия-2021» более трех десятков единиц морской техники из состава Каспийской флотилии. Известно, что представленные образцы покажут свои возможности в Каспийске. В ЮВО уточнили, что на мероприятии будут присутствовать представители российских оборонных предприятий, а также различных научно-исследовательских институтов и учебных заведений.

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россия польша флот Defence24
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