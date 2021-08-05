Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 13:23
13:20
Происшествия
Лесные пожары подошли вплотную к историческим объектам Греции
13:17
Общество
Владельцам квартир в России назвали простой способ избежать внезапной проверки жилья
13:17
Происшествия
Заслуженный артист России Рыжиков пострадал от нападения неизвестных в Москве
13:16
Экономика
Россияне получили доступ к подбору автомобиля со всего рынка
13:16
Происшествия
Хакасский рецидивист зарезал семью возлюбленной из мести
13:16
Происшествия
Силовики Ростова-на-Дону подозреваются в закупке сертификатов о вакцинации
13:15
Общество
Связь стихийных бедствий с изменением климата обсудят в медиацентре «Патриот»
13:14
Экономика
Россия может нарастить экспорт чая почти на 50%
13:12
Происшествия
Убийца семьи из Хакасии пытался уехать в Казахстан после выхода из тюрьмы
13:11
Общество
Центру океанографии «Москвариум» исполнилось шесть лет
Все новости

Жители Приморья подали более 3 тысяч заявок на подключение домов к газу

  /   Обновлено: 05 августа 2021 12:06
Экономика
Жители Приморья подали более 3 тысяч заявок на подключение домов к газу
2qm.ru  /  Борис Гришин

Владивосток, 5 августа. Свыше трех тысяч жителей Приморского края подали заявки на подключение своих жилищ к газу, больше всего в Уссурийском городском округе — 874 заявления.

Второе место по количеству желающих в Артеме — 804 обращения, в Надеждинском районе — 701 штука, Спасском районе — 348 штук, Михайловском районе — 103 штуки. Всего в Приморье планируется подключить к газу около 72 тысяч домовладений, сообщает ИА PrimaMedia. Сбор заявлений от жителей региона продолжается. В девяти муниципалитетах развернуты пункты приема обращений.

Бесплатно будет осуществлено подведение топлива до границ земельного участка жителей. Заплатить нужно будет за прокладку газопровода по территории участка и подключение оборудования. На данный момент власти обсуждают, каким категориям жителей края будет предоставлена компенсация за эти виды работ.

После окончания приема заявок будет сформирован план и график подключения частных домов к газу.

Крупнейшим участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Приморье стала судоверфь «Звезда». Более 100 работников производства пройдут обучение методам бережливого производства.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Жители Приморья подали более 3 тысяч заявок на подключение домов к газу
приморье бытовой газ газификация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru