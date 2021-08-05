Жители Приморья подали более 3 тысяч заявок на подключение домов к газу

Владивосток, 5 августа. Свыше трех тысяч жителей Приморского края подали заявки на подключение своих жилищ к газу, больше всего в Уссурийском городском округе — 874 заявления.

Второе место по количеству желающих в Артеме — 804 обращения, в Надеждинском районе — 701 штука, Спасском районе — 348 штук, Михайловском районе — 103 штуки. Всего в Приморье планируется подключить к газу около 72 тысяч домовладений, сообщает ИА PrimaMedia. Сбор заявлений от жителей региона продолжается. В девяти муниципалитетах развернуты пункты приема обращений.

Бесплатно будет осуществлено подведение топлива до границ земельного участка жителей. Заплатить нужно будет за прокладку газопровода по территории участка и подключение оборудования. На данный момент власти обсуждают, каким категориям жителей края будет предоставлена компенсация за эти виды работ.

После окончания приема заявок будет сформирован план и график подключения частных домов к газу.

Крупнейшим участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Приморье стала судоверфь «Звезда». Более 100 работников производства пройдут обучение методам бережливого производства.