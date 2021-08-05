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«Золотой унитаз» появился у здания ставропольской ГИБДД

  /   Обновлено: 05 августа 2021 12:34
Происшествия
«Золотой унитаз» появился у здания ставропольской ГИБДД
pixabay.com  /  islandworks

Ставрополь, 5 августа. Сотрудники ставропольской полиции задержали художника, который необычным способом решил внести вклад в борьбу с коррупцией.

Деятель искусства установил «золотой унитаз» в клетке. Арт-объект располагался возле здания республиканской ГИБДД. После быстрого опроса стражи порядка отпустили художника.

Его поступок является отголоском задержания руководителя краевого УГИБДД. Следователи считают, что фигурант и его подчиненные наладили схему по сбору взяток с водителей. Преступные доходы позволили начальнику управления обзавестись роскошным особняком с дорогой мебелью и позолоченным унитазом, сообщал сайт 360tv.ru.

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коррупция художник унитаз
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