«Золотой унитаз» появился у здания ставропольской ГИБДД

Ставрополь, 5 августа. Сотрудники ставропольской полиции задержали художника, который необычным способом решил внести вклад в борьбу с коррупцией.

Деятель искусства установил «золотой унитаз» в клетке. Арт-объект располагался возле здания республиканской ГИБДД. После быстрого опроса стражи порядка отпустили художника.

Его поступок является отголоском задержания руководителя краевого УГИБДД. Следователи считают, что фигурант и его подчиненные наладили схему по сбору взяток с водителей. Преступные доходы позволили начальнику управления обзавестись роскошным особняком с дорогой мебелью и позолоченным унитазом, сообщал сайт 360tv.ru.