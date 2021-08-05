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Художницы из Барнаула превращают выбоины на тротуарах в арт-объекты
ФАН-ТВ
Художницы из Барнаула превращают выбоины на тротуарах в арт-объекты

Идея создавать дорожные заплатки из мозаики пришла в рамках арт-квеста «Здесьбылвася22». По словам одной из художниц, на создание этого проекта ее вдохновили надписи вандалов, которые часто попадались ей на глаза на стенах домов и в горах.

«Сама цель была, изначально, отвлечь от надписей на горах, где пишут: «Здесь был Вася», «Томск 2000 какой-то год». Это всегда возмущало, и мы решили это перенести в позитивное русло. Поэтому, ребята, на горах не надо писать. Давайте будем писать и закладывать заодно дырки», — рассказала Ольга Береста.

Жительницы Барнаула решили не только украсить дороги города своими красочными работами, но и привлечь горожан к проекту, предлагая им поучаствовать в игре по поиску мозаичных заплаток. По задумке организаторов, участники должны сфотографироваться с дорожными рисунками и выложить их в Instagram, отметив аккаунт арт-квеста. В качестве призов художницы создадут таблички с именами победителей и украсят ими улицы. Жители Барнаула встретили инициативу позитивно.

«Город станет красочнее. <...> Идешь — а там цветочки, игрушки какие-то, картинки, это приятно. И взрослым, и детям будет очень интересно пройтись по таким улицам», — отметила местная жительница Марина Кармакова.

Художественные заплатки можно встретить только на тротуарах. Ямы на проезжей части художницы латать не берутся, считают, что с этим должны справляться дорожные службы.

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Все новости / ФАН-ТВ / Художницы из Барнаула превращают выбоины на тротуарах в арт-объекты
россия дороги барнаул искусство выбоины
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