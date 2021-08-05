Ведьма объяснила, как роковое новолуние 8 августа повлияет на политику

Лунные фазы — естественный процесс в природе, но астрологи уверены, что любое изменение Луны влияет на каждого человека. Через три дня, 8 августа, произойдет новолуние в созвездии Льва, его влияние на людей может быть как положительным, так и отрицательным.

В беседе с корреспондентом ФАН ведьма, участница «Битвы экстрасенсов» Алена Полынь рассказала, как новолуние 8 августа повлияет на мировую политику, а также дала ценные советы, как без последствий провести это роковое событие.

«Роковым это новолуние называют потому, что оно произойдет в созвездии Льва, а Лев — знак, связанный с властью. Плюс это произойдет в Уране, что говорит об очень глобальных, мощных, военных переменах, связанных также с властью. Новолуние пройдет как молния по всем странам: жестко с тяжелыми перестановками изменит структуру власти», — объяснила собеседница агентства.

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Алена Полынь рассказала, что это новолуние произойдет в 16:50 по московскому времени 8 августа. У людей в этот день могут начаться проблемы с сердцем, кровообращением, а также возможны головные боли.

«Этот период хорош для новых дел, но только для тех, кто энергетически силен, а остальным лучше в новолуние отсидеться и никуда не выходить. Если Львы правильно встретят новолуние, то могут получить новые должности. Уран не любит слабых, нытиков и тех, кто старается быть как все», — заявила ведьма.

Также участница «Битвы экстрасенсов» рассказала, что в новолуние можно самостоятельно провести ритуал для привлечения удачи.

Ранее астролог Наталья Анисимова назвала даты рождения людей, жизнь которых изменят планеты. По ее словам, небесные тела способны предвещать как хорошие, так и не очень хорошие изменения.