Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 13:23
13:20
Происшествия
Лесные пожары подошли вплотную к историческим объектам Греции
13:17
Общество
Владельцам квартир в России назвали простой способ избежать внезапной проверки жилья
13:17
Происшествия
Заслуженный артист России Рыжиков пострадал от нападения неизвестных в Москве
13:16
Экономика
Россияне получили доступ к подбору автомобиля со всего рынка
13:16
Происшествия
Хакасский рецидивист зарезал семью возлюбленной из мести
13:16
Происшествия
Силовики Ростова-на-Дону подозреваются в закупке сертификатов о вакцинации
13:15
Общество
Связь стихийных бедствий с изменением климата обсудят в медиацентре «Патриот»
13:14
Экономика
Россия может нарастить экспорт чая почти на 50%
13:12
Происшествия
Убийца семьи из Хакасии пытался уехать в Казахстан после выхода из тюрьмы
13:11
Общество
Центру океанографии «Москвариум» исполнилось шесть лет
Все новости

Ведьма объяснила, как роковое новолуние 8 августа повлияет на политику
Общество
Ведьма объяснила, как роковое новолуние 8 августа повлияет на политику
slovodel.com  / 

Лунные фазы — естественный процесс в природе, но астрологи уверены, что любое изменение Луны влияет на каждого человека. Через три дня, 8 августа, произойдет новолуние в созвездии Льва, его влияние на людей может быть как положительным, так и отрицательным.

В беседе с корреспондентом ФАН ведьма, участница «Битвы экстрасенсов» Алена Полынь рассказала, как новолуние 8 августа повлияет на мировую политику, а также дала ценные советы, как без последствий провести это роковое событие.

«Роковым это новолуние называют потому, что оно произойдет в созвездии Льва, а Лев — знак, связанный с властью. Плюс это произойдет в Уране, что говорит об очень глобальных, мощных, военных переменах, связанных также с властью. Новолуние пройдет как молния по всем странам: жестко с тяжелыми перестановками изменит структуру власти», — объяснила собеседница агентства.

Ведьма объяснила, как роковое Новолуние 08.08 повлияет на политику
piqsels.com  / piqsels

Алена Полынь рассказала, что это новолуние произойдет в 16:50 по московскому времени 8 августа. У людей в этот день могут начаться проблемы с сердцем, кровообращением, а также возможны головные боли.

«Этот период хорош для новых дел, но только для тех, кто энергетически силен, а остальным лучше в новолуние отсидеться и никуда не выходить. Если Львы правильно встретят новолуние, то могут получить новые должности. Уран не любит слабых, нытиков и тех, кто старается быть как все», — заявила ведьма.

Также участница «Битвы экстрасенсов» рассказала, что в новолуние можно самостоятельно провести ритуал для привлечения удачи.

Ранее астролог Наталья Анисимова назвала даты рождения людей, жизнь которых изменят планеты. По ее словам, небесные тела способны предвещать как хорошие, так и не очень хорошие изменения.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ведьма объяснила, как роковое новолуние 8 августа повлияет на политику
ритуал новолуние астролог ведьма полынь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru