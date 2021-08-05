Донбасс сегодня: ВСУ бьют артиллерией по домам, радикалы скупают оружие в зоне ООС

Донбасс, 5 августа. Украинские войска активизировали обстрелы населенных пунктов, под огнем оказались жилые дома и объекты инфраструктуры ДНР. Под Луганск заброшена разведгруппа ВСУ, в ЛНР ожидают новых провокаций. «Защитники» Украины распродают имущество армии националистам. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Украинские силовики пять раз за сутки обстреляли районы населенных пунктов ДНР на горловском и мариупольском направлениях обороны. Применялись минометы калибром 120 и 82 мм и противотанковые гранатометы. Результат обстрела Горловки — повреждения четырех жилых домов.

В ЛНР зафиксировано две огневые провокации, обстреляны Золотое-5 и Молодежное с применением противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Ситуация в зоне ответственности армейского корпуса ДНР продолжает обостряться с каждым днем. Уже с начала текущих суток армия Киева трижды открывала огонь по населенным пунктам, в том числе с применением артиллерийских систем.

В результате обстрела Старомихайловки на западе Донецка из 122-мм артиллерии повреждены семь жилых домов. Под Горловкой после обстрела с применением гранатометов перебит водовод большого диаметра.

Штаб ООС готовит новые провокации против ЛНР

Неспокойно и в зоне ответственности армейского корпуса ЛНР. Несмотря на меньшее количество обстрелов, разведка луганчан фиксирует появление у линии соприкосновения разведывательной группы ВСУ. Группа состоит из пяти человек, которые являются военнослужащими 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Разведчики доставлены в район высадки (город Счастье к северу от Луганска) на автомобиле с символикой украинского представительства в СЦКК, чтобы исключить возможность ведения огня со стороны Народной милиции ЛНР. Разведгруппа обеспечена оружием, боеприпасами и сухими пайками минимум на семь суток. В связи с получением этой информации в Луганске не исключили проведение противником провокаций и диверсий в ближайшее время.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Солдаты ВСУ распродают военное имущество

Нелегальная торговля оружием в зоне силовой операции продолжает набирать обороты, свидетельствуют данные Народной милиции ДНР. На днях в районе Курахово Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали группу военнослужащих 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ при попытке продажи крупной партии боеприпасов и оружия.

Изъятый арсенал впечатляет — 12 автоматов Калашникова, три ручных противотанковых гранатомета РПГ-7, четыре гранатомета РПГ-26, полтора десятка ручных осколочных гранат Ф-1 и РГД-5, а также несколько тысяч патронов к АК-74. Эта партия была предназначена для продажи представителями украинской радикальной организации С-14.

Комбриг ВСУ изъял военную помощь США из подразделений

Тотальное разграбление украинской армии военнослужащими заставляет командиров подразделений ВСУ принимать меры по сохранению военной помощи, передаваемой Украине ее западными партнерами для укрепления обороноспособности страны. Как сообщают в Народной милиции ЛНР, командир 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ распорядился не выдавать личному составу полученные недавно от США приборы ночного видения Archer американского производства.

Военное имущество будет выдаваться только в случае прибытия на позиции представителей посольства США либо американских военных, а также в случае инспектирования передовых представителями высшего командования армии Украины. Приборы, призванные укреплять обороноспособность ВСУ и способствовать эффективному выполнению боевых задач, будут выполнять лишь функцию декораций по причине неуемной жадности и вороватости рядовых и офицеров «сильнейшей армии континента».