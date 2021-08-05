Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 11:56
11:54
Политика
В Совфеде объяснили, почему перенос выборов в Госдуму на декабрь невозможен
11:53
Общество
Краснодарца отправили под стражу за насилие над полицейским
11:51
Происшествия
Убийца семьи из Хакасии отсидел 18 лет за аналогичное преступление
11:48
Спорт
Россиянина Мизинова дисквалифицировали с соревнований по ходьбе на ОИ за нарушение правил
11:46
Происшествия
Суд над генералом Музраевым отложен из-за карантина
11:45
Общество
Специалисты Роспотребнадзора сочли все водоемы Петербурга непригодными для купания
11:44
Происшествия
Жителю Урала грозит 12 лет колонии за сбитого насмерть школьника на пешеходном переходе
11:43
Армия
Шойгу в Новосибирске проверил ход работ по созданию ударного беспилотника «Охотник»
11:30
Происшествия
Транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета в Казани
11:27
Политика
Лукашенко рассказал, на чем основывается политика украинской власти
Все новости

Шойгу в Новосибирске проверил ход работ по созданию ударного беспилотника «Охотник»

  /   Обновлено: 05 августа 2021 11:51
Армия
Шойгу в Новосибирске проверил ход работ по созданию ударного беспилотника «Охотник»
paralay.iboards.ru

Новосибирск, 5 августа. Глава Минобороны России Сергей Шойгу ознакомился с ходом работ над тяжелым ударным БПЛА С-70 «Охотник».

Дрон создается на мощностях Новосибирского авиационного завода (НАЗ). Пояснения относительно процесса дал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Сотрудники НАЗ проводят опытно-конструкторскую работу по изготовлению опытных образцов С-70.

Тяжелый беспилотник выполнен с применением технологий снижения заметности. Он способен эффективно преодолевать противовоздушную оборону противника, оснащен мощным вооружением и приборами для ведения разведки.

Шойгу находится в Новосибирске в рамках инспекции войск Центрального военного округа. В НАЗ он проверяет исполнение гособоронзаказа. В дальнейшем он будет принимать участие в итоговом заседании.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Шойгу в Новосибирске проверил ход работ по созданию ударного беспилотника «Охотник»
шойгу охотник беспилотник с-70
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru