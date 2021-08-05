Шойгу в Новосибирске проверил ход работ по созданию ударного беспилотника «Охотник»

Новосибирск, 5 августа. Глава Минобороны России Сергей Шойгу ознакомился с ходом работ над тяжелым ударным БПЛА С-70 «Охотник».

Дрон создается на мощностях Новосибирского авиационного завода (НАЗ). Пояснения относительно процесса дал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Сотрудники НАЗ проводят опытно-конструкторскую работу по изготовлению опытных образцов С-70.

Тяжелый беспилотник выполнен с применением технологий снижения заметности. Он способен эффективно преодолевать противовоздушную оборону противника, оснащен мощным вооружением и приборами для ведения разведки.

Шойгу находится в Новосибирске в рамках инспекции войск Центрального военного округа. В НАЗ он проверяет исполнение гособоронзаказа. В дальнейшем он будет принимать участие в итоговом заседании.