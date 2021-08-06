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«ФАН повсюду»: история Шамиля Басаева. Часть 3
Подкасты
«ФАН повсюду»: история Шамиля Басаева. Часть 3
Global Look Press  / 

Федеральное агентство новостей негативно относится к идеологии и деятельности террористических организаций. Сведения об истории, деятельности, воззрениях, целях и преступлениях экстремистских и террористических организаций и их членов приводятся исключительно в информационных целях и не являются пропагандой. Подкаст отражает взгляд собеседника на описываемые события.

После теракта в Буденновске в 1995 году Шамиль Басаев приобрел репутацию худшего террориста современной России, а среди полевых командиров стал «первым среди равных». Однако его самые страшные теракты были еще впереди.

В заключительной части подкаста «ФАН повсюду» про Басаева военный писатель Евгений Норин рассказывает о вторжении в Дагестан и начале Второй чеченской войны, терактах на Дубровке и в Беслане, и закате преступного пути самого опасного террориста в постсоветской России.

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В выпуске:

Попытка Басаева участвовать в выборах 1997 года.

Вторжение в Дагестан в 1999 году и начало Второй чеченской войны.

Штурм Грозного российскими войсками и бегство отряда Басаева.

Взаимоотношения президента Ичкерии Аслана Масхадова с Шамилем Басаевым.

Теракт на Дубровке («Норд-Ост») — первый шаг Басаева в новой волне террора.

Беслан — захват заложников в школе №1.

Атака на Нальчик — последний крупный теракт Басаева.

2006 год — подрыв Басаева в Ингушетии.

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

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чечня басаев беслан норд-ост евгений норин
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