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Предприниматель нанес ущерб лесам Башкирии на 144 млн рублей
Происшествия
Предприниматель нанес ущерб лесам Башкирии на 144 млн рублей
pixabay.com  / 

Уфа, 4 августа. В Башкортостане возбудили уголовное дело в отношении компании «Викинг», которая самовольно заняла лесной участок в ХМАО — Югра и приступила к разработке карьера при отсутствии разрешительных документов. Ситуацию ФАН прокомментировали в управлении Федеральной службы судебных приставов по республике.

«В ходе незаконной добычи супеси и суглинка были незаконно вырублены лесные насаждения хвойных и лиственных пород, снята и уничтожена лесная почва на территории площадью более 11 га», — рассказали в ФССП по Башкортостану.

Верховный суд региона вынес апелляционное определение по иску Ханты-Мансийского межрайонного природоохранного прокурора о взыскании с должника ООО «Викинг» ущерба в размере почти 144 млн рублей, причиненного объектам окружающей среды в защитных лесах.

Однако добровольно руководство компании ущерб оплачивать не стало, поэтому в Нефтекамском межрайонном отделении судебных приставов было возбуждено исполнительное производство. Но даже после этого директор организации-должника, неоднократно предупрежденный об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ и привлеченный к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ за невыполнение требований судебного пристава, мер к погашению ущерба не принимал.

Предприниматель загубил природу в Башкирии на 144 млн рублей
pixabay.com  / 

«В ходе дознания было установлено, что директор организации-должника воспрепятствовал исполнению данного решения суда. Во избежание наложения ареста на имущество он скрыл местонахождение грузовых транспортных средств и спецтехники, сдав их в аренду, а денежные средства, получаемые по договору аренды, использовал по своему усмотрению», — добавили в ведомстве.

Из-за того, что директор компании продолжал преступные действия, препятствовал исполнению вступившего в законную силу судебного акта, в отношении него было возбуждено уголовное дело. Сейчас материалы дела направлены в суд.

Ранее ФАН писал, что Северо-Западная транспортная прокуратура проверит инцидент с разливом нефтепродуктов в полосе отвода железной дороги в Карелии. Предположительно, битум разлит на площади более 220 квадратных метров.

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суд башкирия леса
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