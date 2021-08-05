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Политика
Лукашенко рассказал, на чем основывается политика украинской власти
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Лукашенко рассказал, на чем основывается политика украинской власти

  /   Обновлено: 05 августа 2021 11:29
Политика
Лукашенко рассказал, на чем основывается политика украинской власти
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 5 августа. Политика украинского руководства основывается на конфронтации, что представляет угрозу для Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Белорусский лидер на совещании с руководством силовых ведомств отметил, что народ Украины является братским для белорусов, но киевская власть выбрала конфронтацию.

«В основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которых мы не имели ранее», — заявил президент.

Александр Лукашенко ранее отдал пограничникам Белоруссии жесткий приказ. По его словам, западные и южные границы республики должны быть максимально укреплены.

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