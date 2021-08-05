Великая победа: как российские волейболисты обыграли Бразилию в полуфинале Олимпиады

Игровые виды спорта — одни из самых зрелищных на Олимпийских играх. Не все наши команды в Токио выступили гладко, но мужская сборная России по волейболу просто обязана была стать исключением. Ранним утром четверга наши ребята встречались в полуфинале ОИ-2020 с прославленными бразильцами, которых ранее уверенно обыграли в группе (3-0). Несмотря на предыдущий успех, было тревожно: победить сильную команду дважды подряд удается далеко не часто. Тем более, что Бразилия сейчас возглавляет мировой рейтинг сборных и не пропускала финалы Олимпиад с 2004 года. Вдобавок днем ранее наши девушки уступили в четвертьфинале именно бразильянкам, хотя боролись с ними до последнего.



Стартовый отрезок полуфинала подтвердил опасения: у нашей команды, возглавляемой финским специалистом Туомасом Саммелвуо, в первой партии не получалось буквально ничего. Бразильцы после поражения провели качественную работу над ошибками, постаравшись купировать сильные стороны сборной России. Первый сет был нашими проигран вчистую (18:25), однако уже во второй партии россияне сумели подобрать ключи к сопернику. Мощный отрезок выдали Максим Михайлов, Дмитрий Волков и Иван Яковлев, что позволило сравнять счет по партиям. Было заметно, что наши игроки преодолели стартовый мандраж и начали уверенно демонстрировать свой высочайший уровень.



instagram.com / @rusvolleyteam/ fivb

instagram.com / @rusvolleyteam/ fivb

«Что чувствуем после такой игры? Что-то невероятное произошло. Но пока не ощущается, что мы что-то сделали. Все были в игре, сконцентрированы на каждом мяче. Честно говоря, даже не видел счет в третьем и четвертом сете, потому что была полнейшая концентрация. Парни молодцы, доказали что мы команда», - отметил Михайлов.

К сожалению, старт третьего сета стал большим разочарованием. Бразилия внесла изменения в тактику, прибавила в доигровке и начала быстро отрываться. Российской сборной, напротив, не удавалось буквально ничего. Не шли атаки первым темпом, подача получалась чересчур простая, совсем перестал работать блок. При счете 13:20 наставник Саммелвуо внезапно посадил на скамейку Волкова и, которых заменил на. Вышедшие ребята на ОИ-2020 имели минимум игровой практики, но замена полностью перевернула ход игры. У Подлесного полетела подача, Куркаев здорово разыгрался на блоке, вся команда добавила и начала быстро догонять Бразилию. Для понимания: отыграть семь очков в матче такого уровня — задача практически нереальная. Но России это удалось!Кстати, после игры Саммелвуо признался, что не рассчитывал на победный исход в третьей партии. Ключевую замену он провел осознанно, но ее главной целью было предоставить отдых Волкову, который откровенно подустал.Бразильцы не терялись, цеплялись за каждое очко, хотя остановить взлет россиян им так не удалось — команда из солнечной страны упустила огромный гандикап и проиграла третью партию (24:26). Большинство сборных после такой неудачи могли дрогнуть, но только не Бразилия. На четвертый сет наш соперник вышел максимально заряженным, показывая все, что умеет. Тем не менее, этого не хватило для победы над россиянами, которые терпеливо делали свое дело, стремясь завершить игру без пятой партии. Концовка четвертого сета вновь получилась драматичной: при счете 21:21 судья допустил ошибку, отдав очко Бразилии. Это увидел Саммелвуо, немедленно попросивший видеопросмотр, подтвердивший его правоту. Последний мяч в матче записал в актив, после удара которого вся команда бросилась обниматься со слезами на глазах — это была победа!Лидер нашей сборной Михайлов рассказал, что даже не следил за счетом во время решающих партий. В этом нет ничего удивительного: даже простой взгляд на табло может помешать максимальной концентрации.

Теперь впереди у России финал: наши спортсмены не играли за золото Олимпийских игр с 2012 года. Соперником будет либо сборная Франции, либо сборная Аргентины, которым свой полуфинал еще только предстоит провести. Расслабляться не стоит, учитывая, что россияне потратили огромное количество эмоциональных и физических сил. Хорошо, что финал состоится в субботу и у наших ребят будет время как следует отдохнуть. Мы ждем от наших волейболистов только победы, а они — нашей горячей поддержки. Пусть и у экранов телевизоров.