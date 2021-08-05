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Жилье на вторичном рынке России подорожало на 4%
Экономика
Жилье на вторичном рынке России подорожало на 4%
pixabay.com

Москва, 5 августа. Эксперты консалтинговой группы SRG рассказали журналистам о росте цен на рынке вторичной жилой недвижимости Российской Федерации.

Стоимость вторички в крупнейших российских городах повысилась примерно на 4%. Речь идет об информации за июль 2021 года, пишет агентство «Прайм».

«В отличие от июня 2021 года, <...> стоимость в июле вновь начала расти, в среднем на 4%», — заявили аналитики.

Так, в Москве средняя стоимость жилой недвижимости на вторичном рынке равнялась 264 347 рублям за один «квадрат», повысившись на 2,76% в месячном выражении. За год жилье подорожало на 18,16%.

Ранее аналитики рассказали, что может повлиять на снижение цен на московскую недвижимость. Цены на рынке упадут при условии сокращения спроса, выяснили журналисты.

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