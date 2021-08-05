Аэробус экстренно приземлился в Чите из-за потерявшего сознание пассажира

Чита, 5 августа. Самолет А-319 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил незапланированную посадку в Чите из-за больного пассажира.

Пассажир самолета А-319 во время полета резко почувствовал себя плохо и потерял сознание. Пилот принял решение об экстренной посадке в Чите сразу после вылета. Воздушное судно ушло на запасной аэродром. Самолет приземлился штатно.

Сотрудники экстренных служб встретили борт и оперативно госпитализировали пациента. Совершивший посадку самолет принадлежит авиакомпании «Уральские авиалинии».

Похожий случай произошел ранее с самолетом, который совершал рейс Казань — Анталья. У пассажирки случился приступ во время полета, она потеряла сознание.