Детеныши тигрицы Сказки получат имена в приморском зоопарке

Владивосток, 5 августа. Жители Приморья сами выберут имена двум малышам тигрицы Сказка, которые появились на свет в частном зоопарке «Белый лев».

Представители питомника предложили посетителям выбрать имена для малышей. Авторы самых остроумных вариантов получат вознаграждение в виде бесплатных билетов в зоопарк.

Чтобы облегчить задачу горожанам, сотрудники рассказали о характере маленьких хищников. По их словам, тигренок обладает бесстрашным и боевым характером. Кроме того, он очень любопытный. Девочка не уступает в шалостях брату, она общительная и свободолюбивая.

Приморцы с радостью приняли вызов и уже предложили несколько десятков имен. Среди них: Шторм и Молния, Тайфун и Тори, Кай и Герда, Зевс и Гера и многие другие.

Тем временем тигрята из Московского зоопарка осваивают головоломки.