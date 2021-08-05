Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 11:55
11:54
Политика
В Совфеде объяснили, почему перенос выборов в Госдуму на декабрь невозможен
11:53
Общество
Краснодарца отправили под стражу за насилие над полицейским
11:51
Происшествия
Убийца семьи из Хакасии отсидел 18 лет за аналогичное преступление
11:48
Спорт
Россиянина Мизинова дисквалифицировали с соревнований по ходьбе на ОИ за нарушение правил
11:46
Происшествия
Суд над генералом Музраевым отложен из-за карантина
11:45
Общество
Специалисты Роспотребнадзора сочли все водоемы Петербурга непригодными для купания
11:44
Происшествия
Жителю Урала грозит 12 лет колонии за сбитого насмерть школьника на пешеходном переходе
11:43
Армия
Шойгу в Новосибирске проверил ход работ по созданию ударного беспилотника «Охотник»
11:30
Происшествия
Транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета в Казани
11:27
Политика
Лукашенко рассказал, на чем основывается политика украинской власти
Все новости

Детеныши тигрицы Сказки получат имена в приморском зоопарке

  /   Обновлено: 05 августа 2021 11:18
Общество
Детеныши тигрицы Сказки получат имена в приморском зоопарке
Global Look Press  /  imago stock&people

Владивосток, 5 августа. Жители Приморья сами выберут имена двум малышам тигрицы Сказка, которые появились на свет в частном зоопарке «Белый лев».

Представители питомника предложили посетителям выбрать имена для малышей. Авторы самых остроумных вариантов получат вознаграждение в виде бесплатных билетов в зоопарк.

Чтобы облегчить задачу горожанам, сотрудники рассказали о характере маленьких хищников. По их словам, тигренок обладает бесстрашным и боевым характером. Кроме того, он очень любопытный. Девочка не уступает в шалостях брату, она общительная и свободолюбивая.

Приморцы с радостью приняли вызов и уже предложили несколько десятков имен. Среди них: Шторм и Молния, Тайфун и Тори, Кай и Герда, Зевс и Гера и многие другие.

Тем временем тигрята из Московского зоопарка осваивают головоломки.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Детеныши тигрицы Сказки получат имена в приморском зоопарке
имена тигрята хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru