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Минобороны Белоруссии раскрыло сценарий учений «Запад-2021»

  /   Обновлено: 05 августа 2021 11:32
Армия
Минобороны Белоруссии раскрыло сценарий учений «Запад-2021»
mil.ru  /  Минобороны РФ

Минск, 5 августа. Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021» носят оборонительный характер. Такое заявление сделали в белорусском министерстве обороны.

В военном ведомстве указали, что маневры нужны для подтверждения курса на укрепление региональной безопасности. При этом в министерстве добавили, что сценарий учений «Запад-2021» предполагает возможную агрессию против Союзного государства. В то же время данные тренировки российских и белорусских военнослужащих не несут угрозы для европейского сообщества.

Ранее Минск направил приглашение Казахстану принять участие в совместных белорусско-российских маневрах. Данное предложение озвучил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин во время встречи с замглавы минобороны Казахстана Муратом Бектановым.

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россия белоруссия учения запад-2021
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