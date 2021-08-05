Минобороны Белоруссии раскрыло сценарий учений «Запад-2021»

Минск, 5 августа. Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021» носят оборонительный характер. Такое заявление сделали в белорусском министерстве обороны.

В военном ведомстве указали, что маневры нужны для подтверждения курса на укрепление региональной безопасности. При этом в министерстве добавили, что сценарий учений «Запад-2021» предполагает возможную агрессию против Союзного государства. В то же время данные тренировки российских и белорусских военнослужащих не несут угрозы для европейского сообщества.

Ранее Минск направил приглашение Казахстану принять участие в совместных белорусско-российских маневрах. Данное предложение озвучил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин во время встречи с замглавы минобороны Казахстана Муратом Бектановым.