Меган Маркл засветила фото двухмесячной дочери в видеообращении к фанатам

Калифорния, 5 августа. Супруга Принца Гарри, бывшая актриса Меган Маркл к своему юбилею записала небольшой ролик-интервью, в котором случайно засветила фотографии двухмесячной дочери Лилибет Дианы.

Главной поставщице инфоповодов в королевскую семью, герцогине Сассекской 4 августа исполнилось 40 лет. К своему юбилею она записала оригинальный ролик-интервью под названием 40×40. Видео вышло на сайте благотворительного фонда Меган Маркл и принца Гарри — Archewell. Сама именинница назвала видео своеобразным наставничеством для женщин, которые находят в сложных жизненных ситуациях.

«Я считаю, что наставничество — это один из способов помочь женщинам вернуть уверенность в себе и восстановить их экономическую мощь. В свой день рождения я попросила 40 друзей — активистов, спортсменов, художников и мировых лидеров, создать их личные «40 минут наставничества» для поддержки женщин», — заявила Мегал Маркл в начале ролика.

Однако не само оригинальное видеообращение привлекло внимание фанатов, а семейные снимки, которые они заметили на столе Маркл. В кадре рядом с герцогиней Сассекской стоит небольшая тройная фоторамка, куда вставлены кадры с дочерью Лилибет Дианой. Судя по всему, герцогиня Сассекская просто забыла убрать снимки, ведь ни она, ни принц Гарри не хотели раскрывать лица наследницы.

Несмотря на все разногласия и скандалы, в которых погряз Букингемский дворец с появлением Маркл, первой супругу принца Гарри с 40-летием поздравила Елизавета II. Теплые слова, адресованные герцогине Сассекской, появились в Instagram Stories королевской семьи.