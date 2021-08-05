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Услуга «социальной няни» стала одной из самых востребованных во Владимирской области
Общество
Услуга «социальной няни» стала одной из самых востребованных во Владимирской области
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Владимир, 5 августа. Информацией о реализуемом комплексе мер поддержки детей с ограниченными возможностями поделились власти Владимирской области.

Одной из самых востребованных услуг в 2021 году стала помощь «социальной няни». Она подразумевает кратковременный присмотр за детьми-инвалидами, объяснили в департаменте социальной защиты населения региона.

«К работе социальной няни уже привлечено 38 студентов-волонтеров и 11 специалистов, услугой охвачено 38 семей», — сказано в сообщении департамента.

Власти субъекта России также организовали школы ухода и клубы общения для 344 родителей детей с ограниченными возможностями. В таких учреждениях граждане получают необходимые знания по общему уходу, а также подбору и использованию технических средств реабилитации, передает Общественно-политическая газета «Владимирские Ведомости».

Ранее заявлялось, что маломобильные граждане России смогут получить услуги по реабилитации в упрощенном порядке. Информацией об этом поделились в пресс-службе депутата Государственной думы Светланы Бессараб.

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