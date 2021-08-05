МакSим еще не осознала, что пролежала в коме больше месяца

Москва, 5 августа. Популярная певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) пока не осознала, что провела в коме длительный срок, рассказала директор артистки Маргарита Соколова.

Исполнительница хита «Знаешь ли ты» попала в больницу в середине июня с тяжелым воспалением легких. После госпитализации МакSим ввели в искусственную кому, в которой она пролежала больше месяца. Сейчас певица находится в сознании и следует рекомендациям врачей, чтобы побыстрее вернуться к привычной жизни.

«Она только начинает осознавать, что с ней произошло, что она была в коме так долго», — отметила директор Максимовой.

По словам Соколовой, время на аппаратах пролетело для исполнительницы намного быстрее, чем для близких и поклонников, переживавших за звезду. Силы МакSим постепенно восстанавливаются — она уже может самостоятельно сидеть и свешивает ноги с кровати. Однако пробовать ходить врачи певице пока запрещают, сообщила директор звезды «СтарХиту».

Говорить о выписке артистки еще рано, поскольку это зависит от темпов восстановления ее организма. Максимова уже поговорила с матерью и дочками по видеосвязи.

Маргарита Соколова ранее рассказывала, отразилась ли кома на внешности МакSим. По словам директора, певица выглядит так же, как и до болезни.