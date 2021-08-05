В ЦИК отреагировали на отказ ОБСЕ направлять наблюдателей на выборы в Госдуму

Москва, 5 августа. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова выразила сожаление после решения Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не отправлять наблюдателей на думские выборы.

Руководитель комиссии отметила, что в ЦИК рассчитывали на присутствие международных наблюдателей, которые могли бы оценить уровень избирательного процесса.

Памфилова подчеркнула: если решение Бюро окончательное, то места под наблюдателей ОБСЕ будут переданы другим международным наблюдателям.

Стоит отметить, что российская сторона приглашала наблюдателей ОБСЕ на парламентские выборы. Москва была вынуждена ограничить число представителей мониторинговой миссии из-за эпидемиологической ситуации.

Как стало известно ранее, ОБСЕ не станет наблюдать за выборами в Госдуму, которые состоятся в России в сентябре. Международные представители не поедут на выборы из-за требования Москвы ограничить число наблюдателей.