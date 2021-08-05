Вакцинацию от коронавируса прошли 37 миллионов россиян

Москва, 5 августа. Порядка 37 млн жителей России уже сделали прививку от коронавируса, сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.

Массовая вакцинация россиян от COVID-19 началась в январе 2021 года. Жители страны могут использовать для процедуры отечественные препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» рекомендуется использовать для ревакцинации от COVID-19.

Только формирование коллективного иммунитета к заболеванию способно остановить пандемию коронавируса, уверены ученые. Кроме того, прививки препятствуют появлению новых мутаций SARS-CoV-2.