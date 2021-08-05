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Вакцинацию от коронавируса прошли 37 миллионов россиян

  /   Обновлено: 05 августа 2021 11:28
Общество
Вакцинацию от коронавируса прошли 37 миллионов россиян
pixabay.com

Москва, 5 августа. Порядка 37 млн жителей России уже сделали прививку от коронавируса, сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.

Массовая вакцинация россиян от COVID-19 началась в январе 2021 года. Жители страны могут использовать для процедуры отечественные препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» рекомендуется использовать для ревакцинации от COVID-19.

Только формирование коллективного иммунитета к заболеванию способно остановить пандемию коронавируса, уверены ученые. Кроме того, прививки препятствуют появлению новых мутаций SARS-CoV-2.

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