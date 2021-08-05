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Госрасходы в 2022–2024 годах могут увеличить почти на 2 трлн рублей

  /   Обновлено: 05 августа 2021 11:48
Экономика
Госрасходы в 2022–2024 годах могут увеличить почти на 2 трлн рублей
pixabay.com  /  stevepb

Москва, 5 августа. Предложения по увеличению госрасходов в 2022–2024 годах на 1,8 трлн рублей подготовило Минэкономики РФ.

Предлагается увеличить показатель за счет сохранения корректировки бюджетного правила и наращивания заимствований. Полный перечень мер по увеличению госрасходов приведен в письме замглавы Минэкономики Полины Крючковой в аппарат правительства. В Минфине отметили, что говорить о «конкретных бюджетных параметрах» преждевременно, сообщают «Ведомости».

В Минэкономики уверены, что повысить прогноз доходов бюджета необходимо на основании обновленного макропрогноза. В сумме на три года его нужно увеличить на 2,4 трлн рублей. Также предлагается временно сохранить корректировку бюджетного правила, внесенную во время пандемии. По данным издания, Минфин предлагает нарастить доходы на 1,7 трлн рублей.

В рамках бюджетного правила в период с 6 августа по 6 сентября этого года Минфин собирается направить на закупку валюты 315,9 млрд рублей. Ежедневный объем закупок таким образом составит 14,4 млрд рублей, что на 7% выше, чем в июле.

Прокуроры с начала года пресекли 30,9 тысячи нарушений в реализации национальных проектов. Как следствие, в бюджет были возвращены 272,3 миллиона рублей, сообщает «ФедералПресс».

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минфин минэкономразвития бюджет россии Госрасходы
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