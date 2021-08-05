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«Ни одна нога ступить не должна»: Лукашенко отдал пограничникам Белоруссии жесткий приказ

  /   Обновлено: 05 августа 2021 11:49
Политика
«Ни одна нога ступить не должна»: Лукашенко отдал пограничникам Белоруссии жесткий приказ
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Минск, 5 августа. Границы Республики Беларусь, в особенности западные и южные, должны быть максимально укреплены, заявил президент Александр Лукашенко.

Жесткий приказ белорусским пограничникам был отдан в рамках совещания по вопросам ситуации у рубежей страны. Лукашенко особо подчеркнул, что погранслужба должна пресекать любые попытки незаконного пересечения границы.

«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Белоруссии с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна», — напутствовал сотрудников белорусский лидер.

Ситуация у западных рубежей Белоруссии остается крайне напряженной. Попадающие на территорию Литвы мигранты жалуются на жестокое обращение со стороны силовиков, грабежи и избиения. Как сообщили в белорусской пограничной службе, 4 августа близ литовской границы было обнаружено тело одного из мигрантов. Мужчина еще был жив, но вскоре скончался от причиненных травм разной степени тяжести.

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украина евросоюз белоруссия лукашенко запад границы
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