Бойцы ВСУ пять раз за сутки обстреляли из минометов окраины ДНР

Донецк, 5 августа. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пять раз за минувшие сутки нарушили режим перемирия в Донбассе, подвергнув минометному обстрелу территорию ДНР.

Согласно информации, огонь велся по окраинам Горловки — поселок шахты 6/7 и поселок шахты им. Гагарина, а также по селам Октябрь и Григоровка, расположенным на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Известно, что при обстрелах ВСУ использовали минометы калибром 82 и 120 мм, а также гранатометы РПГ/СПГ. Жертв среди мирного населения пока не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела населенного пункта со стороны Вооруженных сил Украины погибла жительница Коминтерново. Женщина 1964 года рождения получила осколочные ранения и была оперативно доставлена в больницу, где позже скончалась.