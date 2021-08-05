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Шойгу приступил к инспекции войск Центрального военного округа

  /   Обновлено: 05 августа 2021 11:16
Армия
Шойгу приступил к инспекции войск Центрального военного округа
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Новосибирск, 5 августа. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с инспекцией в войска ЦВО, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Шойгу планирует проверить исполнение государственного оборонного заказа Новосибирским авиационным заводом (НАЗ). Он проинспектирует авиастроительное предприятие, изучит работу на производственных мощностях НАЗ. После этого министр обороны проведет совещание по исполнению гособоронзаказа, говорится в сообщении военного ведомства.

Во время заседания Шойгу заслушает доклад командования Центрального военного округа. Отчет будет касаться выполнения мероприятий по боевой подготовке.

Накануне Шойгу подчеркнул успешную работу российского оборонно-промышленного комплекса, несмотря на эпидемиологическую ситуацию. Все заказы по военно-техническому сотрудничеству в 2020 году были успешно выполнены, добавил глава МО РФ.

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