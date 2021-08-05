Сотрудники МЧС в Якутии потушили за сутки шесть природных пожаров

Якутск, 5 августа. Лесные пожары продолжают бушевать в Якутии из-за аномальной жары. Спасатели проводят работу по расширению минерализованных полос и ликвидируют отдельные очаги.

Авиация принимает активное участие в тушении пожаров, которые полыхают в Верхневилюйском районе.

Всего на борьбу с огнем направлено 2633 специалиста и 380 единиц техники. Группировка сил привлеченного состава увеличилась на 119 человек за сутки. Техники также стало больше на 36 единиц.

Жители города Мирный в Республике Саха (Якутия) жалуются на недостаток воздуха — они буквально задыхаются от дыма.