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Сотрудники МЧС в Якутии потушили за сутки шесть природных пожаров

  /   Обновлено: 05 августа 2021 11:08
Происшествия
Сотрудники МЧС в Якутии потушили за сутки шесть природных пожаров
14.mchs.gov.ru  /  Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Якутск, 5 августа. Лесные пожары продолжают бушевать в Якутии из-за аномальной жары. Спасатели проводят работу по расширению минерализованных полос и ликвидируют отдельные очаги.

Авиация принимает активное участие в тушении пожаров, которые полыхают в Верхневилюйском районе.

Всего на борьбу с огнем направлено 2633 специалиста и 380 единиц техники. Группировка сил привлеченного состава увеличилась на 119 человек за сутки. Техники также стало больше на 36 единиц.

Жители города Мирный в Республике Саха (Якутия) жалуются на недостаток воздуха — они буквально задыхаются от дыма.

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мчс пожары якутия
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