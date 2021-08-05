Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 5 августа

Москва, 5 августа. Российские врачи выявили 23 120 новых случаев коронавируса в стране за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Девять из десяти новых пациентов с COVID-19 не замечали у себя никаких проявлений заболевания, обратили особое внимание специалисты. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на COVID-19 по всей стране.

Определить штамм коронавируса невозможно по внешним проявлениям заболевания, заявили в Роспотребнадзоре. Пациент может узнать, какой именно разновидностью SARS-CoV-2 он заразился, только по результатам специального лабораторного исследования.