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Я даже счет не видел: волейболист Волков прокомментировал грандиозную победу России
Спорт
Я даже счет не видел: волейболист Волков прокомментировал грандиозную победу России
instagram.com  /  @rusvolleyteam/ fivb

Токио, 5 августа. Лидер сборной России по волейболу Максим Михайлов прокомментировал победу над Бразилией в полуфинале Олимпиады (3-1). Наши соотечественники проиграли первую партию и едва не упустили третью, но совершили грандиозный камбэк и вышли в финал ОИ. 

Напомним, что сборная России встречалась с бразильцами в финале Олимпийских игр 2012 года. Тогда россияне тоже победили в драматичной борьбе (3-2).  

«Давайте не будем про будущее. Что чувствуем после такой игры? Что-то невероятное произошло. Но пока не ощущается, что мы что-то сделали. Все были в игре, сконцентрированы на каждом мяче. Честно говоря, даже не видел счет в третьем и четвертом сете, потому что была полнейшая концентрация. Парни молодцы, доказали что мы команда», — рассказал Михайлов в эфире «Матч ТВ». 

Россия снова оказалась на пятом месте в медальном зачете ОИ-2020. Помогла победа боксера Альберта Батыргазиева.

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волейбол михайлов ои-2020
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