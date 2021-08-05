ФАН публикует кадры с места смертельного ДТП под Кузнецком

Пенза, 5 августа. Автомобиль и фура столкнулись в Пензенской области. Жертвой ДТП стал водитель отечественной машины. Полиция устанавливает причины случившегося.

Крупная авария произошла на 751-м километре федеральной автомобильной дороги М-5 под Кузнецком. Отечественная «Лада-Гранта» и грузовик DAF не поделили дорогу. В результате столкновения погиб водитель легковушки. Грузовик Isuzu сети «Красное&Белое» перевернулся.

На кадрах видно, как очевидцы происшествия помогают выбраться из салона выжившему водителю грузовика.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте ДТП и устанавливают обстоятельства случившегося.

На днях фура превратила иномарку в груду металла в Нижегородской области. Трагедия произошла в Арзамасском районе на 107-м километре трассы P-158. Погиб водитель легковушки.