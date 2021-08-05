Россия снова оказалась на пятом месте в медальном зачете Олимпиады в Токио

Токио, 5 августа. Российская команда снова поднялась на пятое место в общем медальном зачете летних Олимпийских игр в Токио после победы боксера Альберта Батыргазиева.

Спортсмен одолел американца Дьюка Рэгана в финальном поединке олимпийского турнира в весовой категории до 57 килограммов. Батыргазиеву присудили победу со счетом 3:1, благодаря чему копилка российской сборной пополнилась 15-й золотой медалью.

Всего на счету россиян пока 55 наград Олимпиады в Токио. Спортсмены из России заработали для команды 21 серебряную и 19 бронзовых медалей.

Первые места в медальном зачете занимают Китай, США, Япония и Австралия. При этом по общему количеству наград Россия находится на третьем месте.

Боксер Глеб Бакши ранее завоевал бронзу на Играх, проходящих в Токио. Он проиграл бразильцу Эберту Соузе в полуфинале.