Нутрициолог перечислил недорогие продукты для правильного питания

Москва, 5 августа. Доступные продукты, необходимые для правильного питания, можно купить на рынке. Подробно об этом рассказала нутрициолог Ксения Черная.

В первую очередь россиянам следует обратить внимание на недорогие виды животного белка, такие как утиные, куриные и гусиные яйца. Также в рацион следует добавить бульон, приготовленный на костях. Субпродукты стоят гораздо дешевле цельного мяса. Кроме костей к ним относятся сердце, легкие, желудочки, язык и печень, рассказала врач.

«Во-вторых, это костный бульон — кости на рынке стоят недорого, а бульон богат аминокислотами и минералами», — подчеркнула специалист на своем YouTube-канале.

Бюджетными продуктами также являются скумбрия, сельдь, треска, морской язык, пикша, орехи и масла. Покупая их на рынке, можно сэкономить. Черная посоветовала включить в меню злаки, фрукты и зелень. Например, гречку, рис, киноа, морковь, лук, капусту и чеснок. Ягоды на зиму лучше заготавливать летом, подытожила нутрициолог.

Благотворное влияние на здоровье организма могут оказать специи. Куркума защитит от болезней сердца, имбирь поможет при тошноте, а кайенский перец поспособствует похудению.