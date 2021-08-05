«Этот день в истории». Что произошло 5 августа, праздники, факты, люди

5 августа отмечается Международный день светофора. В 1914 году в Америке появился предшественник современных регуляторов движения. Столб с красным и зеленым фонарями при переключении света издавал звуковой сигнал.

Однако самый первый светофор придумал Джей Найт еще в XIX веке. Изобретение британца даже установили возле здания парламента в Лондоне. Но спустя всего три года фонарь взорвался и поранил полицейского. Новинка канула в Лету почти на полвека, но в итоге обрела вторую жизнь в Новом Свете — а затем и по всему миру.

Какие договоры были подписаны в этот день в нашей стране в XVIII и XX веках и когда в Турции запретили многоженство — расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».